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Тракторист

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Февраль
Молодой контрактник из Башкирии погиб на СВО
21 февраля, 07:43
Сентябрь 2024
Лихач-тракторист переполошил Башкирию
В Альшеевском районе пьяный мужчина куролесил на дороге, сообщает начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов в среду, 25 сентября.
25 сентября 2024, 12:45
Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии
Смертельное ДТП произошло на 10 км автодороги Аскарово-Кужаново-Таштимерово днем в воскресенье, 1 сентября, сообщает ГАИ Республики Башкортостан.
1 сентября 2024, 17:36
Август 2024
Пьяный тракторист раздавил ребенка в Башкирии
26 августа 2024, 07:50
Уфимцам раздают по ₽60 000
24 августа 2024, 06:28

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