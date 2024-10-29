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Октябрь
Любовь к природе ударит по кошелькам россиян
29 октября, 08:45
Башкирия продолжит кормить Китай
25 октября, 17:38
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября, 07:33
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Июль
Обвал цен заметили в Башкирии
25 июля, 17:05
В Уфе наградили «самые качественные» предприятия
Премии в области качества от правительства Башкирии вручили в региональной Торгово-промышленной палате, сообщили в пресс-службе республиканского Минпромэнерго.
25 июля, 12:46
Уфимцев травили «леваком»
Огромную партию табачных изделий без маркировки нашли в одном из магазинов столицы региона, рассказали в Башкортостанской таможне.
24 июля, 08:04
Почему жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%
16 июля, 09:11
Июнь
По всей Уфе торговали контрафактной бытовой химией
27 июня, 14:53

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