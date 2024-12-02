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Цены на бензин взлетели в Уфе
2 декабря, 04:40
Проезд в Уфе подорожает до ₽80
17 октября, 08:26
В Башкирии снова подорожал бензин
Росстат опубликовал новые данные мониторинга цен на автомобильное топливо в регионах.
8 мая, 04:59
Атаки Украины взвинтили цены на бензин в России
2 апреля, 18:00
Повлияют ли атаки беспилотников на стоимость бензина — последние новости
22 марта, 11:18
2023
В Башкирии понизились цены на бензин
Цены изменились незначительно.
27 ноября 2023, 07:37

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