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Январь
Экс-чиновница отсидится дома за превышение полномочий
Суд не разрешил экз-главе Госкоммолодежи Башкирии Яне Гайдук выйти из-под домашнего ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов в пятницу, 17 января.
17 января, 09:21
Сентябрь 2024
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
Не коррелирующийся своим размахом праздник в честь будничного ремонта прогремел в Салавате, сообщает мэрия города во вторник, 24 сентября.
25 сентября 2024, 04:35
Июль 2024
Дорогой закон из Башкирии оценят в Госдуме РФ
19 июля 2024, 12:15
Коммунальный ад ждёт Уфу
2 июля 2024, 19:09
Чиновника осудили на три года за мошенничество с нацпроектом в Башкирии
2 июля 2024, 08:05
Июнь 2024
Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу
Чат официального канала администрации Уфы разделился на два лагеря из-за спора об эстетике благоустройства зоны отдыха в районе сада Кирова.
28 июня 2024, 05:49

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