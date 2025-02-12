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Свидетели

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2025
Упал в гололед — получи компенсацию: пошаговая инструкция
12 февраля, 03:43
2024
Из-за находки в подвале эвакуировали школу в Уфе
ЧП произошло днём воскресенья, 17 ноября, в лицее №62 башкирской столицы — отчитались в МЧС по Республике.
17 ноября 2024, 18:22
Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии
1 ноября 2024, 08:09
Горящий «Логан» парализовал Дёму
Автопожар на трассе под Уфой собрал гигантский затор — кадры с места происшествия в среду, 23 октября, публикуют очевидцы.
23 октября 2024, 14:12
«Шашки» в Уфе закончились жесткой аварией
В Уфе на набережной произошла авария с участием «Поло» и «Тигуан», сообщают в понедельник, 7 октября, очевидцы ДТП в социальных сетях.
7 октября 2024, 05:31
В Башкирии мужчина напал на соседа с топором
20 августа 2024, 15:26
«Работяге-газовику оторвало руку!»: очевидцы взрыва газа в Стерлитамаке
Свидетели происшествия делятся своими данными через городские паблики.
2 июля 2024, 08:54
2023
Медведь напал на домашний скот в Башкирии
Происшествие случилось вчера, 9 сентября, между деревнями Сергеевка и Нугуш в Мелеузовском районе республики.
10 сентября 2023, 08:17

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