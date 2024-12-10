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Светофор

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В Уфе открыли движение по многострадальной улице
10 декабря, 08:13
Уфимку сбили на «зебре»
23 ноября, 04:30
Жадный светофор нашли в Уфе
14 октября, 16:23
Уфимцы винят в пробке светофор
10 октября, 06:57
Видео. Законопослушные козлы удивили Стерлитамак
23 сентября, 11:44
Похороны вместо свадьбы устроили в Уфе
11 сентября, 07:20
Видео. Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодой пассажирки
Сегодня, 4 августа, ночью в Стерлитамаке произошла страшная авария, которая закончилась трагедией для одной из молодых жизней, сообщает Госавтоинспекция РБ.
4 августа, 07:29
Смертельное ДТП устроил водитель иномарки в Башкирии
23 июля, 06:23
Ребёнок стал жертвой массового ДТП в Уфе
По предварительным данным городской ГАИ, аварию спровоцировал водитель без прав. Он выбил «страйк» на светофоре.
13 июня, 05:28
Водители пожаловались на проблемы со светофорами в Уфе
Уфимцы сообщили о том, что светофоры в районе улицы Сочинской зависли. Соответствующая публикация размещена в telegram-канале «Уфа с огоньком».
17 апреля, 15:59
Пьяный водитель в Башкирии влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции
В Нефтекамске пьяный водитель устроил погоню в попытке скрыться от сотрудников полиции. В этот момент он попал в ДТП. Подробности сообщили в Госавтоинспекции по РБ.
25 марта, 16:00
В Башкирии на установку светофоров и речевых информаторов выделят 12,2 млн рублей
25 марта, 12:08
2019
В Уфе в порядке эксперимента установили новые светофоры
27 октября 2019, 05:15
Паспорт, 200 рублей и алга на Выборы: жители села Зубово под Уфой идут голосовать
8 сентября 2019, 04:30
2017
Освещение на улицы Уфы вернут только после полного погашения долгов - ЭСКБ
13 сентября 2017, 14:08

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