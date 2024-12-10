Пьяный водитель в Башкирии влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции

В Нефтекамске пьяный водитель устроил погоню в попытке скрыться от сотрудников полиции. В этот момент он попал в ДТП. Подробности сообщили в Госавтоинспекции по РБ.