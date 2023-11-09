Сумма долгов

Суд обяжет выплатить долги собственников 8 тысяч квартир в Башкирии

В текущем году в судебные инстанции республики были поданы не менее 8 тысяч заявлений о взыскании долгов по оплате вносов, направленных на капитальный ремонт в жилых домах.