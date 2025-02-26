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Судья

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2025
В Уфе умер судья арбитражного суда Башкирии
26 февраля, 04:21
2024
Радикалы сожгли машину судьи в Уфе
21 декабря 2024, 06:32
Судья объяснил свой выстрел в Уфе
9 сентября 2024, 06:02
Уфимским стрелком оказался судья Верховного суда Башкирии
3 сентября 2024, 08:04
В Уфе судью, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий
15 февраля 2024, 11:05
2023
Лилию Чанышеву* этапировали в Дюртюли накануне рассмотрения апелляционной жалобы
10 октября 2023, 16:05
Бывший судья КС Башкирии требует от правительства пособие и пенсию через суд
Накануне, 19 сентября, Кировский районный суд взял на рассмотрение иск экс-судьи конституционного суда республики.
20 сентября 2023, 05:41

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