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«Кормят бедно, ребёнок не ест»: родители в ужасе от школьных столовых Уфы
8 ноября, 14:42
Полчища тараканов заполонили школу в Башкирии
17 сентября, 20:18
Школьникам Башкирии организуют «шведский стол»
Отельная система питания станет новшеством для Стерлитамака и всего региона, сообщил мэр города Рустем Газизов.
2 августа, 09:20
Башкирские студенты делят обед с тараканами
Студенты Салаватского индустриального колледжа вынуждены обедать с тараканами в столовой. На антисанитарные условия указало городское сообщество «Черный список» во «ВКонтакте».
29 марта, 17:10
2023
Назван источник инфекции в уфимском колледже, где отравилось 12 человек
17 ноября 2023, 12:51
«Расстреливать»: глава Башкирии отдал чиновникам поручения по школьному питанию
Высказался об этом глава Башкирии в ходе оперативного совещания.
7 августа 2023, 08:01

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