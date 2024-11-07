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Ставропольский край

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Ноябрь
Известны новые подробности о диверсии на железной дороге в Уфе
7 ноября, 05:00
Катастрофа под Уфой оказалась диверсией
6 ноября, 19:47
Октябрь
Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане
14 октября, 09:07
Сентябрь
Forbes признал Башкирию VIP-регионом
3 сентября, 07:40
Август
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа, 11:36
Башкирский мёд снова в центре внимания
14 августа, 07:26
Июнь
Летевший в Уфу самолёт экстренно посадили из-за невыносимой духоты
12 июня, 10:18

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