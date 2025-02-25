Спецслужбы

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2025
В Башкирии задержали завербованного Украиной 17-летнего подростка
25 февраля, 09:44
2024
Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе
7 ноября 2024, 16:26
Родных бойцов СВО просят молчать в соцсетях
30 сентября 2024, 12:36
Дурова освободили во Франции
Но суд в среду, 28 августа, наложил на владельца ключей от Telegram ряд ограничений и установил космическую сумму залога, сообщает французская пресса.
28 августа 2024, 20:03
Уфимец взорвал самолет шуткой
16 августа 2024, 08:24
2023
Группа туристов пропала в Башкирии
27 августа 2023, 07:18

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