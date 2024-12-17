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Снегоплавильные пункты

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2024
Уфимский бизнес озолотится на снеге
17 декабря, 09:11
Сегодня в Уфе: прямая линия с Хабировым и «Скайнет» на службе депутатов
2 декабря, 19:00
На повестке у Мавлиева: гранты и снежный коллапс
2 декабря, 16:55
На строительство снегоплавильной установки в Уфе выделят до 135 млн рублей
Закупку осуществляет Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы.
15 марта, 08:41
«Реальность наших дней»: что жители Башкирии думают об уборке снега
5 января, 13:15
2023
В Уфе установят снегоплавильные пункты
Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил мэр города в ходе оперативного собрания.
13 сентября 2023, 12:45

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