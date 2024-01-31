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Смерть подростка

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2024
В Башкирии подросток получил 8 лет лишения свободы за убийство 17-летней девушки
Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитета Башкирии и прокуратуры республики.
31 января, 13:20
2021
В Уфе 14-летний подросток упал с высоты 13-го этажа
Сегодня в Уфе погиб парень 2007 года рождения, сообщает управление гражданской защиты города. На месте работали экстренные службы.
17 мая 2021, 11:38
2020
В Башкирии найдено тело 17-летнего подростка
Парня нашли вчера, 14 января, его родители.
15 января 2020, 10:34
2019
Не зажгли: удовольствие убивает подростков из хороших семей
История девочки из хорошей семьи, которая умерла в уфимском торговом центре «Семья» потрясла республику.
26 октября 2019, 08:40
В Башкирии экс-главу сельсовета за смерть девочки от глыбы льда осудили условно
В апреле 2017 года снежная глыба обрушилась с крыши дома на семилетнюю девочку, она скончалась от полученных травм.
12 марта 2019, 09:47
В Башкирии тренера накажут за смерть 14-летней горнолыжницы
Мужчина вывел подростков на спуск, не предназначенный для конкретной дисциплины.
1 марта 2019, 06:05
2017
В Уфе восьмиклассник покончил с собой
Тело мальчика нашли неподалеку от высотки. Начата проверка.
9 октября 2017, 11:00

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