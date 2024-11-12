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Шаурма для бойцов СВО будет стоить дешевле в Уфе
12 ноября, 07:47
Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
4 ноября, 04:28
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Черная пятница — главные лайфхаки
31 октября, 11:27
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября, 07:33
Дешевые авиабилеты хотят продавать в Уфе
4 октября, 14:46
2023
Выпускники школ в Башкирии могут получить водительские пра вместе с аттестатом
Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал министр образования Айбулат Хажин.
27 сентября 2023, 14:27
Стала известна дата открытия магазина «Золотое Яблоко» в Уфе
Сам магазин расположится на нулевом уровне в ТРЦ «Планета».
29 августа 2023, 17:24

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