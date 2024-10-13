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Октябрь
Скандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»
13 октября, 04:23
Видео. Заносчивая уфимка стала героиней шоу «Беременна в 16»
8 октября, 13:33
Сентябрь
Видео. Зажигательные телочки из Салавата порвали соцсети
12 сентября, 06:44
Видео. Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле
11 сентября, 11:37
Август
Башкирский Пельш засветился в шоу «Первого канала»
26 августа, 10:22
Июль
Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем
Певица из Татарстана подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
8 июля, 05:08
Июнь
Малахов восхитился блогером из Уфы
Своими впечатлениями от участия в шоу телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души» поделился лишившийся ног блогер Рустам Набиев, свои размышления он опубликовал в соцсетях.
28 июня, 13:54
Май
Пара из Башкирии попала в скандальное телешоу
Сегодня в центре внимания — пара из Стерлитамака, 33-летняя Евгения и её 41-летний жених Ильдар, участники проекта «Четыре свадьбы».
30 мая, 09:23

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