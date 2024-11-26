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Школьные столовые

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2024
Мэр Стерлитамака вынужден есть в школьной столовой
26 ноября, 11:56
В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках
16 мая, 10:55
2023
В школьных столовых Уфы изменятся расценки на блюда
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, утверждающее новые цены на питание в школьных столовых
26 июня 2023, 12:31
2020
В Башкирии разъяснили льготы по школьному питанию
5 февраля 2020, 15:39

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