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Школьница

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2024
Похищение школьницы переполошило Уфу
19 ноября, 08:19
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
Выпавшая из автобуса школьница заинтересовала СК Башкирии
3 сентября, 13:00
Видео. Школьница сломала ногу на пути к знаниям
3 сентября, 08:07
Пьяная школьница рассказала об изнасиловании в Уфе
11 июля, 10:46
Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе
10 июня, 10:29
Из-за ветра школьница в Башкирии едва не лишилась жизни
Сегодня вечером, 16 апреля, в Бирске автобус сбил школьницу, которая пыталась угнаться за своей кепкой. Подробности выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.
16 апреля, 14:11
2023
В Уфе водитель автобуса не выпускал школьницу из-за проблем с оплатой проезда
В то же время младшая сестра девочки успела выйти и осталась на улице одна в слезах и без связи с родными.
27 октября 2023, 11:11
Известно состояние избитой школьницы в Башкирии
Стали известны подробности ужасного инцидента с избиением школьницы в Кармаскалинском районе Башкирии
26 октября 2023, 04:43
Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы
Мужчина якобы обманом проник в образовательное учреждение, где позднее стал делать снимки школьниц на телефон, сообщает Prufy.ru
8 сентября 2023, 09:26
Школьница с наркотиками, подробности трагедии в Новобалтачево и пропавший мужчина
Главные события Уфы и Башкирии 4 сентября по версии Mkset.
4 сентября 2023, 18:25
«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе
8 августа 2023, 04:53
2020
В Башкирии введут единую школьную форму для всех учеников
2 марта 2020, 11:31
В Башкирии разъяснили льготы по школьному питанию
5 февраля 2020, 15:39
Стало известно об изменениях в сдаче экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в Башкирии
20 января 2020, 09:03
2019
«Мы будем с этим бороться»: В Башкирии намерены изменить систему оплаты учителям
27 ноября 2019, 08:33
И.о. министра образования Башкирии выступил против автоматов со сладостями
28 октября 2019, 07:15
«Отвратительно просто»: Радий Хабиров возмутился состоянием общежития БашГУ
23 сентября 2019, 13:11
Госкомстрой прокомментировал протечку в новой школе, открытой к 100-летию Башкирии
20 сентября 2019, 09:07

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