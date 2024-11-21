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Школьник

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2024
Учительница работала за спасибо в Башкирии
21 ноября, 07:15
В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе
18 ноября, 06:35
Видео. Маршрутчик отчитал уфимского школьника за проездной
6 ноября, 16:09
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
19 октября, 07:57
Дело незаконно посаженного школьника из Уфы забуксовало
19 сентября, 17:23
Видео. Огромный внедорожник переехал школьника в Уфе
17 сентября, 05:24
Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября
5 сентября, 13:37
Люксовый внедорожник сбил школьника в Уфе
30 августа, 05:37
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
27 августа, 07:35
Уфимский школьник спел в Кремле
О выступлении подростка с гордостью рассказал глава Башкирии.
21 июля, 11:25
Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии
25 июня, 07:52
Школьник отбил сестру у похитителя в Башкирии
31 мая, 06:46
Стрелком из Стерлитамака оказался юный актер
31 мая, 05:11
Путин отказал жителю Уфы во встрече
Президент России Владимир Путин не будет проводить встречу с уфимским школьником, которому на днях передали портрет с автографом президента. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
29 мая, 11:25
Следственный комитет отреагировал на обращение незаконно осужденного подростка из Уфы
В Следкоме начали внутреннюю проверку после видеообращения Кости Носырева и публикаций Mkset. Об этом гласит сообщение пресс-службы ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад.
27 апреля, 12:36
Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии
Незаконно осужденный уфимец Костя Носырев рассказал mkset о том, что ему пришлось пережить во время заключения: «Им скучно становится — они бьют!»
26 апреля, 11:18
Громкие хлопки напугали учеников лицея в центре Уфы
26 апреля, 10:22
За школьником на квадроцикле гонялись полицейские в Башкирии
В башкирском городе Октябрьский школьник на квадроцикле устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Об этом стало известно порталу «ЮТВ».
20 марта, 14:36
Уснувшего в автобусе мальчика объявили в розыск в Уфе
26 февраля, 14:26
2023
«Воровать заставляли старшаки»: Уфимский семиклассник попался на краже крупной суммы
Семиклассник похитил у своей бабушки целых 4 миллиона рублей, полученных от продажи ее квартиры, и потратил их на своих друзей.
26 октября 2023, 05:21

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