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Шакшинский мост

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Ноябрь
Уфимских чиновников пересадили на электрички
13 ноября, 07:29
На повестке у Хабирова: пожары, планы на будущее и качество питания
4 ноября, 08:20
Октябрь
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Чиновники вышли на работу из-за закрытия Шакшинского моста в Уфе
26 октября, 09:19
Уфимцы разучились ездить из-за дождя
24 октября, 14:11
«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички
24 октября, 11:50
Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу
24 октября, 08:06
Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе
23 октября, 13:06
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Шакшинский мост закрыт на месяц
22 октября, 19:09
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост
21 октября, 18:49
Жуткие пробки скуют Уфу
16 октября, 19:17
«Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась!»
15 октября, 11:29
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября, 16:45
Вода помешает движению в Уфе
7 октября, 17:22
Шакшинский мост закроют на месяц
7 октября, 07:02

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