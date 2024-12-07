mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ружье

Выбрать дату
2024
Убийц семейной пары задерживали погоней и стрельбой
7 декабря, 19:16
Уфимец выстрелил себе в лицо во время вечеринки
22 марта, 17:18
2023
«Принял за животное»: в Башкирии охотник застрелил своего друга
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
22 сентября 2023, 15:19
2017
В Башкирии осудят мужчину, стрелявшего из ружья в трех девочек
Пьяный житель Чишминского района сначала стрелял по мишеням, а потом по играющим во дворе детям.
15 сентября 2017, 13:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика