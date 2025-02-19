mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Роскошь

Выбрать дату
2025
Дворец за ₽150 млн продают в Уфе: смотрим фото из царских палат
19 февраля, 04:20
В Башкирии девочку назвали в честь знаменитого парфюма
17 февраля, 21:24
2024
Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе
18 августа 2024, 04:38
2023
Жителям Уфы предлагают купить бриллиант за 2 млн рублей
Объявление о продаже выдающегося камня появилось ранее на сайте объявлений.
13 сентября 2023, 14:30
В Уфе нашли шубу стоимостью 1,2 млн рублей
Дизайнерскую шубу выставили на продажу на одном из российских интернет-сервисов.
13 сентября 2023, 12:49
Мебель из Италии и витражное остекление: в Уфе обнаружилась квартира за 40 млн рублей
7 сентября 2023, 07:35
Дровяной камин и комната для взрослых: что скрывает элитная квартира за 45 млн в Уфе
О продаже квартиры было сообщено на сайте с объявлениями. Узнали, за что просят такую сумму
24 августа 2023, 10:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика