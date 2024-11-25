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2024
Новый год в Уфе: полная афиша праздника
25 ноября, 12:28
Что подарить в День матери
9 ноября, 05:50
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
Уфимцы загадили новый сквер
23 октября, 16:48
«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности
26 августа, 16:44
Девушка оказалась в больнице после визита в уфимский ресторан
Вместо обычной питьевой воды гостье предприятия общественного питания принесли техническую жидкость. Женщина рассказала историю своего не самого вкусного ужина.
1 июня, 09:20
В Уфе построят баню за два миллиарда рублей
На Набережной реки Белой построят термальный комплекс. О ходе реализации проекта отчитались в ходе «Инвестчаса» с главой региона Радием Хабировым.
2 мая, 17:07
2023
В одном из парков Уфы вспыхнул пожар
Пожар произошёл на берегу Солдатского озера в парке им. Якутова.
14 сентября 2023, 09:29

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