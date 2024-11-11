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Ремонтные работы

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Ноябрь
В Уфе отключили отопление из-за аварии
11 ноября, 07:21
Октябрь
Видео. В Уфе частично обрушился жилой дом
28 октября, 10:07
Уфа погрузилась во тьму
4 октября, 18:11
Сентябрь
Упавший мальчик аукнулся чиновникам
25 сентября, 07:05
Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам
19 сентября, 12:27
Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии
11 сентября, 04:56
Молодую пару прибило остановкой в Башкирии
10 сентября, 11:16
Конец света наступит в части Уфы
4 сентября, 04:28
Август
Уфа осталась без горячей воды
29 августа, 07:02
Мужчина стал калекой на работе в Башкирии
27 августа, 06:58
Ремонт моста в Затон начали в Уфе
26 августа, 07:22
Дорогу XIX века восстановили в Уфе
15 августа, 05:26
Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей
12 августа, 05:22
Июль
В Уфе отключают воду
30 июля, 07:58
После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек
Временное ограничение объясняется ремонтными работами, сообщает администрация Стерлитамака.
10 июля, 07:02
Село в Башкирии отрезали от жизни дожди
Без связи с миром и коммунальных ресурсов осталось 29 жильцов десяти домов, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
9 июля, 08:27
В Уфе перекрыли две дороги
2 июля, 13:10
Июнь
Авария в Затоне заинтересовала прокуратуру Уфы
27 июня, 15:32
Май
Метр ремонта дороги в Уфе оценили в ₽400 000
Всего на ремонт участка улицы Новомостовой власти выделят до ₽79 млн, следует из информации на портале госзакупок.
24 мая, 09:17
В Уфе закроют два съезда на «Салаватку»
15 мая, 07:04

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