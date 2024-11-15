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Реконструкция парков

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2024
На порчу сквера в Уфе власти потратили ₽40 млн
15 ноября, 18:24
Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом
20 мая, 11:26
Уфимцы высказались против закрытия Парка Лесоводов на период реконструкции
14 мая, 15:28
В ходе реконструкции сада Аксакова в Уфе повредили объект культурного наследия
О результатах проверки прокуратуры сообщила градозащитник Эльза Маулимшина.
12 марта, 13:03
В Башкирии приостановили тендер на 150 млн рублей по жалобе одного из участников
12 марта, 12:24
В уфимском Парке лесоводов могут расширить территорию зверинца
7 марта, 11:54
2023
Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
2 ноября 2023, 11:02
В сад им. Аксакова в Уфе вернули входную арку
Ранее входная группа была демонтировала и отправлена на реконструкцию.
7 октября 2023, 07:30
Раскрыты детали проекта благоустройства парка имени Ленина в Уфе
Подрядчиком по итогам конкурса на портале госзакупок стала компания «Альбит»
2 сентября 2023, 12:16
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
Ранее предложение снести аварийную арку и возвести новую предложил глава Башкирии.
3 августа 2023, 09:44
Власти Уфы потратят до 2,5 млн рублей на благоустройство парка «Волна»
Подрядчика для проведения работ по благоустройству парка проводит администрация Ленинского района Уфы, сообщается на портале госзакупок.
17 июля 2023, 09:28
В Уфе открыли парк «Нефтехимиков» после реконструкции
Реконструкция парка началась в прошлом году, однако полностью она завершится только в 2023–2024 годах.
12 июня 2023, 12:18

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