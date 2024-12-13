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Реконструкция моста

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Шакшинский мост вновь закроют
13 декабря, 10:46
Мост на реке Быстрый Танып в Башкирии реконструируют за 619,5 млн рублей
Заказчиком работ выступило Управление дорожного хозяйства РБ, сообщается на сайте госзакупок.
4 апреля, 12:43
Эксклюзив. Смотрим, как демонтируют арку старого Бельского моста в Уфе
Капитальный ремонт одного из главных символов Уфы идет уже несколько лет — с 2022 года. Mkset решил посмотреть, как изменился мост за это время.
24 марта, 11:43
2023
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего 2023 года, заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
27 декабря 2023, 07:54
Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока
После проведения капитального ремонта, ожидается, что мост прослужит ещё 50 лет.
26 декабря 2023, 09:58
Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока
После завершения работ, мост будет использоваться исключительно для выезда транспорта из города.
21 ноября 2023, 06:14
В Уфе закроют движение на Шакшинском мосту
В Уфе ведется капитальный ремонт Шакшинского моста. В связи с этим в ближайшие пятницу и субботу здесь вводится временное ограничение движения, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
28 сентября 2023, 05:09
Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе
До этого появилась информация, что завершение работ запланировано на 2025 год, глава региона прокомментировал ход реконструкции моста
26 сентября 2023, 03:45
Стало известно, когда откроют известный мост в Башкирии
В пресс-службе министерства раскрыли подробности о выполненных этапах работы.
22 сентября 2023, 03:56
Известный мост открыли в Уфе после ремонта
Мостовой переход через реку открыли сегодня, 29 июля.
29 июля 2023, 08:38
31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста
В связи с началом ремонта на участке будут введены ограничения, сообщили в мэрии Уфы.
25 июля 2023, 03:18
Фото. Известный мост снесли в Уфе
На срочный ремонт мост был закрыт 11 июля.
17 июля 2023, 07:44
В Уфе на полтора месяца частично перекроют движение на Затонском мосту
В течение полутора месяцев на участке моста проведут замену асфальтного покрытия, сообщили в пресс-службе администрации Уфы
11 июля 2023, 09:22
В Уфе закроют проезд по аварийному мосту
Срочный ремонт аварийного моста через реку Шугуровку начнется уже на этой неделе, сообщили в мэрии Уфы.
10 июля 2023, 15:32
Мэр Уфы показал, как идет реконструкция арочного моста через Белую
Реконструкция арочного моста началась в марте 2022 года, а завершить работы власти планируют в 2024 году.
8 июля 2023, 09:36

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