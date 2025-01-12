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Развлечения

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2025
Гульнем напоследок — чем заняться в Уфе 7 января
7 января, 03:30
Уфа не даст заскучать — чем заняться 6 января
6 января, 03:51
2024
Новогодний каток не дает уфимцам покоя
23 декабря 2024, 15:44
Хабиров приглашает к Бабаю
21 декабря 2024, 04:23
«Никакой икры, салютов и 2 января на работу»: как праздновали Новый год в СССР
Родители сотрудников редакции Mkset вспомнили традиции, настроение и блюда СССР в 1970-80 годах и рассказали, почему тогда страна была великой.
28 ноября 2024, 21:30
Сегодня в Уфе: буйство стихии и Путин в Башкирии
8 ноября 2024, 19:00
Видео. Хит Шуфутинского «Третье сентября» в Уфе поют по домофонам
Уфимец удивил пользователей соцсетей, исполнив хит Михаила Шуфутинского на камеру домофона во вторник, 3 сентября.
3 сентября 2024, 11:25
Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу
Чат официального канала администрации Уфы разделился на два лагеря из-за спора об эстетике благоустройства зоны отдыха в районе сада Кирова.
28 июня 2024, 05:49
До конца десятилетия: когда в Уфе откроют многострадальный цирк
В столице Башкирии окончательно определились с датой начала работ по обновлению Госцирка, сообщила заместитель министра культуры региона Гульдар Хамитова.
26 июня 2024, 04:22
Молодежь в Уфе хочет красоты и веселья
30 мая 2024, 07:58
Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
4 мая 2024, 06:27
Топ-5 турецких сериалов на майские праздники, если вы никуда не уехали
27 апреля 2024, 14:34
Тест на значение слов, который не осилит даже гений
22 марта 2024, 12:24
2023
В Уфе готовится к открытию самый большой ледовый каток
4 декабря 2023, 12:57
Жители Башкирии стали меньше тратить на рестораны и больше — на развлечения
РБК-Уфа со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
30 ноября 2023, 15:31
В Уфе появится третье колесо обозрения
сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
12 ноября 2023, 09:00
Семь смотровых площадок Уфы откуда можно оглядеть весь город
Одним из самых уникальных способов насладиться непревзойденной красотой города является посещение его смотровых площадок. В этой статье мы расскажем какие смотровые площадки стоит посетить в столице Башкирии.
1 ноября 2023, 08:11
«Центрифуга» удовольствия: стоит ли идти в парк аттракционов на набережной в Уфе
5 августа на набережной реки Белой в Уфе открылся новый семейный парк аттракционов «Дустар». Mkset решил посетить его и посмотреть, насколько там весело и душевно
18 августа 2023, 12:44

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