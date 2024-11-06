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«Демское шоссе стоит всё утро, даже реанимация с мигалками не могла проехать»
6 ноября, 10:02
Потоп в Башкирии — последние новости
Спасатели предоставили отчет на 17:00 вторника, 30 июля, ситуацию мониторит МЧС Республики Башкортостан.
30 июля, 12:46
Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики
16 июля, 09:20
Дожди затопили деревню в Башкирии
15 июля, 20:07
2023
Назван район Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости
27 ноября 2023, 03:38
Минтруд Башкирии назвал самые «напряженные» районы республики
Региональный Минтруд обнародовал данные статистики по числу незанятых на одну вакансию в муниципалитетах Башкортостана.
8 октября 2023, 12:28
Назван самый безработный район Уфы
Ведомство изучило уровень безработицы в столице Башкирии и привело подробную статистику.
6 сентября 2023, 08:29

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