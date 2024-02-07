Рахимов Муртаза Губайдуллович

М.Г.Рахимов награжден орденами «Знак Почета» (1980), Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы народов Российской Федерации (1994), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2000), «За заслуги во внешней торговле» (Королевство Бельгия, 2000), «За пользу Отечеству» имени В.Н.Татищева (Российская академия естественных наук, 2002), Салавата Юлаева (2004), Дружбы народов (2009). Ему присвоены почетные звания «Заслуженный рационализатор РСФСР» (1974) и «Заслуженный нефтяник Башкирской АССР» (1977). М.Г. Рахимову вручена Высшая общественная награда России - Национальная Премия имени Петра Великого (1999), присуждена премия «Российский Национальный Олимп» в номинации «Президент 2002-2003». В 2004 году награжден почетным национальным знаком «Лидер российской экономики – 2003», Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (15 июля 2010).