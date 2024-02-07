mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Рахимов Муртаза Губайдуллович

Рахимов Муртаза Губайдуллович

Вид деятельности: первый президент Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 7 февраля 1934, деревня Таваканово Кугарчинского района

Образование: Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология нефти и газа».

Семейное положение: Женат

Резюме

М.Г.Рахимов награжден орденами «Знак Почета» (1980), Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы народов Российской Федерации (1994), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2000), «За заслуги во внешней торговле» (Королевство Бельгия, 2000), «За пользу Отечеству» имени В.Н.Татищева (Российская академия естественных наук, 2002), Салавата Юлаева (2004), Дружбы народов (2009). Ему присвоены почетные звания «Заслуженный рационализатор РСФСР» (1974) и «Заслуженный нефтяник Башкирской АССР» (1977). М.Г. Рахимову вручена Высшая общественная награда России - Национальная Премия имени Петра Великого (1999), присуждена премия «Российский Национальный Олимп» в номинации «Президент 2002-2003». В 2004 году награжден почетным национальным знаком «Лидер российской экономики – 2003», Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (15 июля 2010).

В 1996, 1999 и 2004 годах М.Г.Рахимову объявлялась благодарность Президента Российской Федерации. В 2004 и 2005 годах М.Г.Рахимову объявлялась благодарность Правительства Российской Федерации. В 2009 году М.Г.Рахимов награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Биография

1956 - 1960

Оператор на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

1960 - 1976

Работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС начальником установки, заместителем начальника цеха, заместителем начальника производства, заместителем главного инженера по пуску и наладке новых производств.

1976 - 1978

Главный химик - заместитель главного инженера.

1978 - 1986

Главный инженер

1986 - 1990

Директор завода

1990 - 1993

Председатель Верховного Совета Республики Башкортостан

1993 - 2010

Президент Республики Башкортостан

2010 - По настоящее время

Председатель Совета Благотворительного фонда «УРАЛ»

Выбрать дату
Февраль
Рустам Миниханов назвал Муртазу Рахимова «образцом для подражания»
Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал скончавшегося в прошлом году первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова образцом для подражания. Первый приехал на открытие памятника госдеятелю в Уфе.
7 февраля, 16:21
В Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову
На церемонию приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.
7 февраля, 07:25
Церемония открытия памятника Муртазе Рахимову в Уфе обойдётся в 6 млн рублей
Контракт заключён с единственным поставщиком несколько дней назад.
6 февраля, 10:52
В Уфе перекроют улицу из-за открытия мемориала Муртазе Рахимову
Водителям временно будет недоступна улица Энгельса в Уфе. Ограничения связаны с открытием мемориальной доски в честь первого президента республики Муртазы Рахимова.
5 февраля, 15:28
Январь
Известны подробности об увековечивании памяти первого президента Башкирии
15 января, 07:37
Стало известно когда откроют памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову
Проектом занимается тот же скульптор, что отвечал за монумент генералу Шаймуратову.
11 января, 08:13
Октябрь 2023
Новый проспект в Уфе может получить имя бывшего президента республики
Правительство региона рассматривает варианты улиц, которые в дальнейшем могут получить имя Муртазы Рахимова.
4 октября 2023, 12:55
Август 2023
Стало известно, где установят памятник первому президенту Башкирии Рахимову
Государственная экспертиза одобрила установку четырехметрового памятника первому президенту республики Муртазе Рахимову
24 августа 2023, 06:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика