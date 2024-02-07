Рахимов Муртаза Губайдуллович

Вид деятельности: первый президент Республики Башкортостан
Дата/Место рождения: 7 февраля 1934, деревня Таваканово Кугарчинского района
Образование: Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология нефти и газа».
Семейное положение: Женат
М.Г.Рахимов награжден орденами «Знак Почета» (1980), Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы народов Российской Федерации (1994), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2000), «За заслуги во внешней торговле» (Королевство Бельгия, 2000), «За пользу Отечеству» имени В.Н.Татищева (Российская академия естественных наук, 2002), Салавата Юлаева (2004), Дружбы народов (2009). Ему присвоены почетные звания «Заслуженный рационализатор РСФСР» (1974) и «Заслуженный нефтяник Башкирской АССР» (1977). М.Г. Рахимову вручена Высшая общественная награда России - Национальная Премия имени Петра Великого (1999), присуждена премия «Российский Национальный Олимп» в номинации «Президент 2002-2003». В 2004 году награжден почетным национальным знаком «Лидер российской экономики – 2003», Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (15 июля 2010).
В 1996, 1999 и 2004 годах М.Г.Рахимову объявлялась благодарность Президента Российской Федерации. В 2004 и 2005 годах М.Г.Рахимову объявлялась благодарность Правительства Российской Федерации. В 2009 году М.Г.Рахимов награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Оператор на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.
Работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС начальником установки, заместителем начальника цеха, заместителем начальника производства, заместителем главного инженера по пуску и наладке новых производств.
Главный химик - заместитель главного инженера.
Главный инженер
Директор завода
Председатель Верховного Совета Республики Башкортостан
Президент Республики Башкортостан
Председатель Совета Благотворительного фонда «УРАЛ»