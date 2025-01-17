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Проспект Салавата Юлаева

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2025
Главный проспект Уфы перекроют
17 января, 06:42
2024
Бельский мост получит иллюминацию за ₽89 млн в Уфе
Власти башкирской столицы начали поиск подрядчика для установки освещения мостового перехода через реку Белую — соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
24 ноября 2024, 06:23
Портал в ад открылся в Уфе
Опасный провал в асфальте заметили уфимцы в воскресенье, 15 сентября.
15 сентября 2024, 15:39
Власти Уфы забрали из разработки три квартала
Соответствующие документы подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев, они опубликованы в понедельник, 9 сентября.
9 сентября 2024, 16:21
Проспект Салавата Юлаева продлят на 5 км в Уфе
16 июля 2024, 10:25
В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева
2 июля 2024, 14:08
В Уфе нарисовали ритуальное граффити
О символизме, скрытом в новом мурале, рассказал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.
10 июня 2024, 17:07
Молодые хайпожоры из Уфы извинились на камеру
Задержанных доставили в отдел полиции № 6 УМВД России по Уфе, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
20 мая 2024, 12:07
Уфа вновь застряла в девятибалльных пробках
8 мая 2024, 13:03
2023
Последний бой Монсона, волки в деревне и реконструкция проспекта
Главные события 27 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.
27 сентября 2023, 16:34
В Уфе до ноября отремонтируют проспект за 98 миллионов рублей
Администрация города подпишет договор на ремонт части проспекта Салавата Юлаева с компанией «Дортрансстрой». На все работы будет дано два месяца.
27 сентября 2023, 15:51
В центре Уфы перекрыли дорогу: названа причина
23 августа 2023, 05:05

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