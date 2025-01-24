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Прогноз синоптиков

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2025
Нас завалит снегом или вновь будет аномально тепло? Каким будет февраль в Башкирии?
24 января, 06:52
2024
Какая зима будет в Башкирии
24 октября 2024, 08:19
Жаркое или дождливое? Каким будет лето 2024 года
14 мая 2024, 09:21
В Уфе появился пес-синоптик
О необычном коллеге уфимских метеорологов рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
12 февраля 2024, 05:15
Синоптики раскрыли, какая погода ждет жителей Башкирии в начале февраля
1 февраля 2024, 04:59
2023
Резкое похолодание ожидает Башкирию в середине недели
Метеорологическую сводку на текущую неделю публикует Башгидрометцентр.
27 ноября 2023, 03:08
Стала известно, когда в Башкирии ляжет снег
23 октября 2023, 04:57
Аномальные морозы придут в Башкирию уже на этой неделе
Об изменении погодных условий в республике предупредили в пресс-службе МЧС по РБ
26 сентября 2023, 09:53
В Башкирии резко похолодает до -2 градусов
Прогноз погоды на ближайшие несколько дней публикует Башгидрометцентр.
18 сентября 2023, 09:33
Назван день резкого потепления в Уфе
В Гидрометцентре рассказали, когда в столице республики стоит ожидать возвращения тёплой погоды.
8 сентября 2023, 05:51
Туман и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии 7 сентября
Прогноз погоды на ближайшие сутки публикует Башгидрометцентр
7 сентября 2023, 03:48
Аномальная жара ожидается в Уфе уже в конце текущей недели
Вместе с летней жарой, по данным сервиса Гисметео, в башкирскую столицу также придут дожди с грозами
24 июля 2023, 03:46
Башкирию накроет холодный фронт
Температура воздуха в начале следующий недели понизится, сообщают синоптики.
4 июня 2023, 06:30

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