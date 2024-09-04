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Продажа билетов

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Сентябрь 2024
Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000
Пока уфимцы просят прокуратуру и чиновников запретить выступление бесстыдницы Eninы, продюсеры продолжают собирать кассу на покупаемых подростками билетах.
4 сентября 2024, 12:57
Июнь 2024
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
26 июня 2024, 13:17
Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?
21 июня 2024, 04:37
Автобус «Уфа-Соль-Илецк» не пользуется спросом
Региональный перевозчик запускает новый маршрут обслуживания, но пока заметно проигрывает конкуренту, судя по продаже билетов на курорт.
10 июня 2024, 12:10
Май 2024
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
17 мая 2024, 12:08

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