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2024
Таксист из Башкирии сорвал джекпот в ₽1 млн
11 декабря, 04:46
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» получил приз «За верность хоккею»
Экс-защитник Евгений Бирюков получил награду на закрытии сезона 2023/24, информирует пресс-служба хоккейного клуба.
14 мая, 05:05
2023
Житель Башкирии выиграл в лотерее около 4 миллионов рублей, не угадав ни одного числа
Супер приз был разыгран вчера, 17 сентября, в лотерее «Забава от Русского лото».
18 сентября 2023, 13:23

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