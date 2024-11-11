Президент России

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Башкирия сменила представительство в Кремле
11 ноября, 10:53
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
Башкирии спишут кредиты
29 октября, 10:33
Обратившегося к Путину жителя Башкирии осудили
22 октября, 10:29
Бесплатный отдых всей семьей в центре Уфы
18 октября, 13:56
Готовность №1: как Уфа встречает Путина
15 октября, 19:00
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Маткапитал увеличивают до ₽854000
30 сентября, 10:29
Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»
24 сентября, 04:51
Мобилизация в России — заявление Кремля
5 сентября, 08:38
Путин зовёт в гости в Уфу
3 сентября, 11:27
Цены на вейпы взлетели в Уфе
2 сентября, 10:44
Путин наградил молодого уфимца за подвиг
Десантник погиб в зоне СВО спустя три месяца после подписания контракта, сообщает глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
31 июля, 09:58
Путин наградил военного медика из Башкирии
Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Забелина, руководителя администрации главы Башкирии, следует из указа Президента России.
9 июля, 13:50
Владимир Путин раздал награды жителям Башкирии
30 мая, 08:57
Аэропорт Уфы намерен принимать 7 млн пассажиров в год
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о промежуточных итогах работы воздушной гавани региона и планах на ближайшие годы.
15 мая, 07:25
Как хорошо вы знаете президентов РФ — каверзный тест из 10 вопросов
22 марта, 09:55
Четверть россиян проголосовали на выборах
15 марта, 15:27
В Уфе спасатели запретили зрителям смотреть выступление Путина
29 февраля, 10:22
2023
Школьник из Башкирии принял участие в открытом уроке с Владимиром Путиным
Мероприятие с участием президента России состоялось сегодня, 1 сентября.
1 сентября 2023, 15:42

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