Праздничные дни

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2024
Башкирию украсят 250 км гирлянд
19 ноября, 09:32
Уфимцы будут отдыхать треть года
28 сентября, 14:09
В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках
16 мая, 10:55
Традиции Вербного Воскресенья в России и других странах
27 апреля, 11:55
Мэр Уфы поздравил жительниц города с 8 марта зажигательным танцем
Видео-поздравление Мавлиев опубликовал в своих соцсетях.
8 марта, 05:35
Дополнительный выходной день ждёт жителей Башкирии в феврале
В следующем месяце жители республики отдохнут на один день больше
24 января, 06:33
2023
Гастроярмарка и парад Снегурочек: полная программа фестиваля «Терра Зима» в Уфе
Фестиваль «Новогодние каникулы „Терра Зима“» продлится три дня.
28 декабря 2023, 07:13
Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников
Правительство утвердило точные даты праздничных и выходных дней на 2024 год.
18 августа 2023, 15:52

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