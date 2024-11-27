Православная церковь

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Рождественский пост 2024: как продержаться и не сломаться
27 ноября, 04:42
Стали известны места организации купелей на Крещение Господне в Уфе
Месторасположения иорданей назвали в пресс-службе администрации Уфы.
9 января, 12:30
В нескольких районах Уфы перекроют движение
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
5 января, 10:21
2023
РПЦ одобрила закон, предлагаемый депутатами Курултая Башкирии
Патриарх Кирилл одобрил законопроект Курултая Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри.
17 августа 2023, 06:55

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