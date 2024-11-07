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Правонарушения

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Из Уфы выдворены 33 нелегала
7 ноября, 05:06
Мэра Уфы разозлили самокатчики
1 ноября, 14:34
Хозяин «Смешных цен» получил несмешной штраф за нелегала
23 октября, 11:49
Видео. Девочку избили в школьной столовой
15 октября, 07:53
Видео. Нелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии
3 октября, 08:22
Сидела женщин скучала и… заминировала дом
11 сентября, 10:04
В школьных туалетах Башкирии повесили камеры
11 сентября, 04:31
Подросток покалечил малыша в Уфе
2 сентября, 05:25
Школьники с пистолетами развлекаются угонами в Башкирии
Приехав из Уфы к родственникам, двое несовершеннолетних парней ступили на скользкую дорожку криминала, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
24 июля, 12:23
«Бойца» отчислят из медколледжа Сибае
20 июня, 10:38
2023
Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: названы даты
О проведении рейдов на дорогах Уфы водителей предупредили в ГИБДД.
18 августа 2023, 11:28

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