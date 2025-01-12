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Повышение тарифа

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2025
От бензина до строительных материалов. На что еще повысили цены в 2025 году?
12 января, 06:40
2024
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
Уфимцы снова столкнутся с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте — три раза за ноябрь, сообщает в четверг, 31 октября, мэрия города.
31 октября 2024, 07:55
Тарифы в Башкирии пересмотрят
6 августа 2024, 10:35
Жители Уфы в 2024 году станут больше платить за воду
Соответствующий документ опубликовали на сайте ГУП «Уфаводоканал».
20 января 2024, 10:58
2023
Жители одного из домов Уфы пожаловались на повышение тарифа
31 августа 2023, 09:36

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