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2024
Разводы ради пособий в Башкирии стали нормой
16 ноября, 04:28
Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида
10 октября, 07:25
Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию
3 октября, 12:23
В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения матери ребёнка-инвалида из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
17 июня, 09:32
Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей
21 мая, 14:54
Размер пособия при рождении ребёнка в Башкирии составил 28,3 тысячи рублей
3 мая, 12:49
2023
Социальный контракт для малоимущих в Уфе в 2024 году
4 октября 2023, 16:26
Суд Башкирии вынес приговор женщине, укравшей деньги своего приёмного ребёнка
Виновной признана 44-летняя жительница Кумертау, снявшая со счёта ребёнка деньги на собственные нужды.
27 сентября 2023, 11:28
Бывший судья КС Башкирии требует от правительства пособие и пенсию через суд
Накануне, 19 сентября, Кировский районный суд взял на рассмотрение иск экс-судьи конституционного суда республики.
20 сентября 2023, 05:41
Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие
Такую новость озвучил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. По его словам, это вынужденная мера.
27 августа 2023, 10:34
Отказ: уфимка не может получить пособие из-за превышения дохода на 14 рублей
Женщина переживает, что из-за этого не сможет отдать ребенка в детский сад
8 августа 2023, 14:55
В Уфе с июня изменились сроки выплат на детей
9 июня 2023, 14:39
2022
Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Уфе и Башкирии
9 декабря 2022, 14:56
Повышение МРОТ с 1 января 2023 года в Уфе
22 ноября 2022, 09:32
Региональные льготы ветеранам боевых действий в Уфе
11 августа 2022, 12:55
Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?
15 апреля 2022, 14:41
Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года в Уфе
30 марта 2022, 13:54

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