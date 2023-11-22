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Последствия непогоды в Башкирии

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Ноябрь 2023
Корова на льду: жертвами непогоды в Башкирии стали сотни домашних животных
22 ноября 2023, 12:27
Октябрь 2023
Три машины за один раз: деревья рухнули на автомобили в Уфе
Владельцу внедорожника повезло меньше всех.
17 октября 2023, 10:25
Июнь 2023
Сильный дождь накрыл Уфу: жители сняли последствия
Деревья упали сразу в нескольких местах: на проспекте Октября и на улице Ленина, сообщают очевидцы.
6 июня 2023, 09:49
В МЧС Башкирии сообщили подробности затопления села в республике
Село Кандрыкуль Туймазинского района затопило в результате сильного ливня и града сегодня, 4 июня.
4 июня 2023, 14:27
Видео. Град и водопады на дорогах: село в Башкирии затопило после сильной грозы и ливня
Реки по улицам побежали в селе Кандрыкуль в Туймазинском районе, сообщают очевидцы.
4 июня 2023, 10:47

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