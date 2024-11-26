Погодные условия

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2024
Аномальное тепло пришло в Уфу
26 ноября, 10:02
Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии
11 ноября, 13:24
Башкирия готовится к новому паводку
13 августа, 13:34
Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня
26 июля, 12:35
«Башмедь» прокомментировала ситуацию с подтоплением карьера в Башкирии
В компании рассказали о причинах эвакуации сотрудников из карьера и рудника.
25 июля, 16:17
Когда в Башкирии будет нормальная погода
6 июля, 14:01
Иранская жара в Уфе: каким станет климат в столице Башкирии через несколько лет?
27 июня, 13:18
В Башкирии планируют избавиться от природного газа
30 мая, 14:28
Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера
8 мая, 12:32
Новые ограничения вводятся на дорогах Башкирии из-за непогоды
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
8 февраля, 05:52
2023
В Башкирии объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Об этом сообщила пресс-служба Башгидрометецентра.
8 декабря 2023, 05:53
В Башкирии из-за непогоды ввели ограничение на движение транспорта
Время действия ограничений может быть изменено, отметили в Управлении дорожного хозяйства республики.
31 октября 2023, 16:31
В Уфе объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Штормовое предупреждение было объявлено в связи с сильным ветром.
7 октября 2023, 13:27

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