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Поджог автомобиля

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2024
Любовь с огоньком: брошенный мужчина поджёг «ласточку» дамы сердца
2 декабря, 06:33
Уфимцы погрызлись с чиновником из-за еды
21 сентября, 05:49
2023
Видео. Три иномарки сгорели ночью в Уфе. Спасатели не отрицают вероятность поджога
Огонь мог перекинуться на соседние машины.
28 ноября 2023, 06:00
В Уфе студент сжег автомобиль члена комиссии УГАТУ из-за четверки в дипломе
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября, пострадавшей оказалась директор IT-компании, которая ранее была членом комиссии в УГАТУ.
25 октября 2023, 07:08
На замглавы Благовещенска, которому сожгли машину, подадут в суд за неадекватность
19 сентября 2023, 05:24
В Уфе сожгли автомобиль замглавы администрации Благовещенского района
Инцидент произошел ночью в Деме в микрорайоне «Серебряный ручей».
15 сентября 2023, 06:04
2020
В Башкирии ночью сгорела машина с надписью «Я против Путина»
Хозяин автомобиля, называющий себя народным кандидатом в депутаты райсовета, заявил, что уверен в поджоге.
3 марта 2020, 10:00
2019
В Башкирии установили личность поджигателя иномарок
Поступок злоумышленника попал на видео.
17 декабря 2019, 05:10
В Башкирии неизвестные закидали дом коктейлями Молотова
9 декабря 2019, 10:34
В Уфе на видео попал поджигатель, который ночью спалил иномарку крупного бизнесмена
BMW предпринимателя восстановлению не подлежит.
20 января 2019, 12:11
2018
В Уфе слепой адвокат заявил, что полиция специально не ищет поджигателя автомобиля
Юрист Булат Сафин предполагает, что стражи порядка могут бездействовать, потому что накануне поджога он подавал на них жалобу.
6 декабря 2018, 11:47
Адвокат преступникам, которые сожгли его машину в Уфе: Меня это не остановит
Пострадавший пока не знает, по какому делу ему «намекнули».
10 августа 2018, 11:48
2017
В Уфе скутерист поджег припаркованный автомобиль
Причины столь неожиданного поступка выясняются.
26 ноября 2017, 04:58

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