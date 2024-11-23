Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия в здании торгово-развлекательного комплекса «Крокус Сити Холл». Трагедия сопровождалась взрывами и пожаром. Что известно о нападении на культурный объект в Подмосковье — в материале Mkset.