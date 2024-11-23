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Подмосковье

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Известна личность погибшей в урагане уфимки
23 ноября, 09:25
Пиарщице Хабирова вынесли приговор
Суд в подмосковном Красногорске вынес приговор руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской, сообщает «Ъ-Уфа».
16 мая, 04:15
Житель Башкирии задолжал ребенку ₽100000
В Башкирии объявили в розыск злостного неплательщика алиментов Динара Латыпова, сообщили судебные приставы республики.
14 мая, 06:01
Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии
Минакова приехала в Уфу в 2021 году из Красногорска и стала замом министра транспорта.
7 мая, 08:20
Жители Подмосковья в ужасе из-за безопасности в «Крокус Сити Холл»
22 марта, 19:27
Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент
Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия в здании торгово-развлекательного комплекса «Крокус Сити Холл». Трагедия сопровождалась взрывами и пожаром. Что известно о нападении на культурный объект в Подмосковье — в материале Mkset.
22 марта, 18:44
Чиновница из команды Радия Хабирова обвиняется в служебном подлоге
Чиновнице грозит до 6 лет лишения свободы за мошенническую схему во время работы в Красногорске.
17 января, 15:21
2023
Отличники: изящная победа «Салавата» над «Витязем» стала третьей подряд
Контроль шайбы, прессинг, долгожданные голы Тимкина и Кулемина и комментарий Михаила Науменкова — в обзоре Mkset.
11 февраля 2023, 16:23
2022
Молодежь из Уфы решает на выезде. «Салават Юлаев» стал первым на Востоке КХЛ
8 ноября 2022, 04:34

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