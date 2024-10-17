mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пламя

Выбрать дату
Октябрь
Свалка под Уфой охвачена пламенем
17 октября, 06:26
В Башкирии горят комбайны
1 октября, 06:19
Август
Пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины
20 августа, 15:59
«На огне вкуснее»: в Башкирии сгорела бургерная
В Нефтекамске произошло возгорание в популярном кафе — пламя быстро охватило кухню, сообщает МЧС России.
1 августа, 14:23
Июль
В Уфе пылала девятиэтажка
Пожар в многоквартирном здании вывел на улицу 25 человек, сообщили в МЧС Башкирии.
15 июля, 14:17
Июнь
Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме
Ночной пожар в Чишминском районе Башкирии едва не унёс жизнь 43-летнего мужчины, сообщает МЧС региона.
17 июня, 04:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика