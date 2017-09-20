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Пешком по Европе
Мы публикуем путевые заметки уфимского музыканта Булата Аминова. Он повторяет пешком "путь святого Иакова", ставший известным многим по книгам Паоло Коэльо.
Путешествие должно продлиться 10 дней.
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20 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы-10: "Горячий пиксель" погашен
20 сентября 2017, 11:40
19 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы-9: Путь Сантьяго - это только начало
19 сентября 2017, 11:20
18 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы-8: До Сантьяго де Компастелла осталось два дня
18 сентября 2017, 12:09
17 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы-7: почему на российском корабле нет русских
17 сентября 2017, 16:01
16 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы-6: Встретил родственницу из Гафурийского района
16 сентября 2017, 13:36
15 сентября 2017
Дневник паломника-5: Кто-то идет по пути Сантьяго, а кто его прокладывает?
15 сентября 2017, 12:31
14 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы-4: Какие спутники встречаются на пути Сантьяго
14 сентября 2017, 10:59
13 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы-3: Я научился быть хозяином своих мыслей
13 сентября 2017, 11:42
11 сентября 2017
Дневник паломника из Уфы: День первый - получил креденсаль
11 сентября 2017, 15:07
8 сентября 2017
Уфимский музыкант повторит путь «Алхимика» в Европе
8 сентября 2017, 11:44