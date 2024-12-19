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Первый снег

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2024
Забыла про лопату и боли в спине — научилась использовать противогололедный реагегент
19 декабря, 13:00
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
«Реальность наших дней»: что жители Башкирии думают об уборке снега
5 января, 13:15
2023
В Уфе выпал первый снег
Об этом сообщают очевидцы.
23 октября 2023, 13:27
Выпал снег. Первые снежные заторы в Башкирии
22 октября 2023, 02:59
В Башкирии выпал первый снег
Об этом сообщают жители Баймакского района.
21 октября 2023, 04:44

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