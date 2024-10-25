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Палестина

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Октябрь 2024
Путин сделал важные заявления по СВО в Казани
Самое важное об итогах саммита БРИКС в обзоре от Mkset.
25 октября 2024, 09:30
Боец Монсон женился по мусульманскому обряду
Башкортостанский депутат Джефф Монсон совершил никах со своей избранницей — об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на супругу спортсмена и политика.
14 октября 2024, 17:15
Июль 2024
Монсон закрыл вопрос с футболкой
12 июля 2024, 08:24
Июнь 2024
Джефф Монсон принял ислам в Москве
19 июня 2024, 20:11
Апрель 2024
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
18 апреля 2024, 16:15
В Башкирию эвакуируют 250 палестинцев
В Башкирии разместят эвакуированных граждан Государства Палестина. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
18 апреля 2024, 05:13

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