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Озеро Кашкадан

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2024
«А канализацию куда подключать?»: в Уфе спорят о застройке Сипайлово
14 ноября, 08:42
Пляжные страсти: в Уфе обсуждают необычное поведение пары на озере
19 июня, 12:56
Двоих детей спасли на самом популярном пляже Уфы
15 июня, 10:42
Эксперты назвали самый популярный пляж Уфы
15 июня, 05:51
Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
31 мая, 04:45
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09
Жительницам Уфы предложили бегать в платьях
Подробности о спортивном мероприятии рассказали в мэрии.
14 мая, 15:52
Жители Уфы открыли купальный сезон раньше времени
21 апреля, 08:06
Уфимцы переживают за гуляющих по льду детей
9 апреля, 16:16
В озере в парке Кашкадан погибла вся рыба
Жители Уфы пожаловались на запах мертвой сгнившей рыбы у озера Кашкадан. Такую информацию порталу «ЮТВ» сообщили очевидцы.
8 апреля, 14:32
Застройщики добрались до Сипайлово: в Уфе возле Кашкадана появится жилой комплекс
29 января, 10:57
2023
Вдвое больше: заместитель главы мэрии высказался о ситуации с пляжами в Уфе
По словам Сергея Кожевникова, нынешнее количество оборудованных мест для отдыха по городу является недостаточным.
14 сентября 2023, 11:47

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