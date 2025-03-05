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Отравление грибами

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2025
Пять человек погибли от отравления наркотиками в Башкирии
5 марта, 11:20
2024
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
8 июля 2024, 13:43
Грибы и здоровье: как не стать жертвой мифов и опасных двойников
13 июня 2024, 12:06
2023
Суд над массажистом, затопленные улицы и условия жизни в селе Авдон
Сводка самых громких событий уходящей недели по версии Mkset.
25 августа 2023, 17:18

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