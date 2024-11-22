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Отравление алкоголем

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Операция «Алкоголь»: в Башкирии нашли 12`000 литров «палёнки»
22 ноября, 18:37
Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии
2 сентября, 18:50
В Башкирии стали реже умирать новорожденные
29 апреля, 07:16
38 человек умерли от алкоголя в Башкирии
Отравление алкоголем стало причиной смерти почти четырех десятков жителей Республики Башкортостан, сообщается в квартальном отчете регионального управления Роспотребнадзора.
29 апреля, 06:23
2023
Названы города Башкирии с самой высокой смертностью от отравления алкоголем
Всего с января по ноябрь 2023 года в республике из-за отравления спиртным погибло 154 человек, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.
23 декабря 2023, 05:01
Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками
Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
23 ноября 2023, 09:16
Названы города Башкирии с самой высокой смертностью от отравления алкоголем
Всего с января по август 2023 года в республике из-за отравления спиртным погибло 116 человек, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.
21 сентября 2023, 06:11

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