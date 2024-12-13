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Отдых на природе

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Октябрь
Уфимскому парку установили «личные границы»
29 октября, 12:12
Август
Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу
8 августа, 05:15
Июль
Вы. Лучшие пляжи Уфы: где провести лето 2024 года у воды?
15 июля, 13:52
Где отдохнуть жителю Башкортостана: топ-5 уголков России с удивительной природой
12 июля, 04:45
Аслыкуль — достояние народа или обдираловка за отдых без удобств
Озеро Аслыкуль — самое большое в Башкортостане, площадь зеркала превышает 23 квадратных километра, но инфраструктуры там никакой, а деньги за отдых стабильно собирают.
9 июля, 04:24
Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе
8 июля, 11:44
Где можно покататься на сапах в Уфе: полный гайд для новичков
4 июля, 13:16
Гламурный отдых в палатках: топ глэмпингов Башкирии
3 июля, 11:45
Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?
2 июля, 14:27
Июнь
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
17 июня, 13:06
Май
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
Цены в Турции в 2024: от бюджетного до роскошного отдыха
22 мая, 13:37
Лето в Уфе: детские лагеря, которые запомнятся навсегда!
14 мая, 10:37
Почему май — не лучшее время для купания: 4 риска для уфимцев
2 мая, 10:08
Апрель
Обзор площадок Уфы, куда можно приехать отдохнуть и пожарить шашлык
25 апреля, 11:22
Уникальные термальные источники Уфы: природное чудо и источник здоровья
23 апреля, 12:00
Курортный сбор в путешествиях: кто, где и как его платит
18 апреля, 19:03
Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих
16 апреля, 19:54
Выходные в Башкирии — удивительные места уникального региона России
12 апреля, 11:01
Ноябрь 2023
Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
8 ноября 2023, 13:18

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